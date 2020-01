Homourabianie miast – pouczający przykład Białegostoku

KOMENTARZE

Wue Przecież to właśnie : Truskolaski był również w tej grupie: gdzie 30 czerwca 2017r. w Gdańsku prezydenci miast podpisali wspólną deklarację. Wyrażają w niej gotowość oraz chęć przyjmowania przez Polskę uchodźców oraz imigrantów zwanych uchodźcami.Włodarze chcą, wbrew postawie rządu, sprowadzić nad Wisłę przybyszów z krajów islamskich Krakowa Jacek Majchrowski b SLD, ,,,,,,,,Białegostoku Tadeusz Truskolaski PO, ,,,,,,,,,, Bydgoszczy Rafał Bruski PO, Gdańska Paweł Adamowicz PO, Lublina Krzysztof Żuk PO, Łodzi Hanna Zdanowska PO, Poznania Jacek Jaśkowiak PO, Rzeszowa Tadeusz Ferenc SLD, Szczecina Piotr Krystek PO, Warszawy Gronkiewicz Waltz PO i Wrocławia Rafał Dutkiewicz PO, miał być również Katowic Krupa Marcin był nieobecny. . Zdaniem rzecznika prasowego Młodzieży Wszechpolskiej grupa 11 prezydentów miast w Polsce to ?parszywa jedenastka?. Zatem dla władzy i własnego interesu zrobi wszystko??????

takaprawda dlatego zlikwidowali gimnazja, by wiejska młodzież 8 lat siedziała na zadupiu i nie widziała postępu w miastach

Ona Fatima która się wypełnia- może tylko Polskę uratować przed zagładą. Tylko żeby Polacy chcieli wziąć na Poważnie PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA!

qwe Smutne myślę że modlitwa może nasze dzieci uchronić przed demoralizacją. cyt Mt18 " 6 Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we Mnie, temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. 7 Biada światu z powodu zgorszeń! Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez którego dokonuje się zgorszenie."